Cardiologia interventistica, Policlinico San Donato all’avanguardia

MILANO (ITALPRESS) - Procedure innovative e minimamente invasive per trattare la stenosi aortica, piattaforme robotiche per intervenire in caso di infarto miocardico acuto e la prima sostituzione transcatetere della valvola mitrale, condotta su base compassionevole, per curare l’insufficienza mitralica: l’IRCCS Policlinico San Donato di Milano è riconosciuto come un’eccellenza nella cura delle malattie cardiovascolari. Ne ha parlato Francesco Bedogni, direttore dell’Unità Clinica Cardiologica (UTIC). f03/fsc/mgg