ROMA (ITALPRESS) – E’ stato presentato presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma il Calendario CITES 2025, realizzato dal Raggruppamento Carabinieri CITES del Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità (Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri).

Il Calendario CITES 2025 ci porta in Sud America, il subcontinente americano che ospita la più grande foresta tropicale del pianeta, dove la bellezza della natura e la ricchezza delle specie animali e vegetali si uniscono alla straordinaria cultura di civiltà millenarie. Ad accompagnarci alla scoperta dei luoghi saranno 12 specie in via d’estinzione tutelate dalla Convenzione di Washington che popolano i differenti biomi.

Nel 2024 i controlli effettuati in ambito CITES ed EUTR dai reparti specializzati dei Carabinieri sono stati 6.409, con 480 reati perseguiti, 357 persone denunciate, 415 sequestri e 37 perquisizioni. Sono state elevate sanzioni per complessivi 150.170 euro.

Il Raggruppamento Carabinieri CITES, dipendente dal Comando Carabinieri per la Tutela della Biodoversità, è deputato all’attuazione della Convenzione di Washington (CITES) che disciplina il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in pericolo di estinzione; alla corretta applicazione dei regolamenti comunitari Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) ed EU Timber Regulation (EUTR), riguardanti il commercio internazionale del legname; al contrasto al bracconaggio; alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno degli animali; ai controlli presso i giardini zoologici.

Nel corso del 2024, dopo aver svolto nel biennio 2022/2023 il ruolo di Driver per l’Italia nell’ambito della piattaforma EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats) sotto egida EUROPOL, il Reparto Operativo del Raggruppamento Carabinieri CITES ha rivestito il ruolo di co-Driver, al fianco della Spagna, garantendo la propria attiva partecipazione ai vari impegni internazionali previsti.

Il Raggruppamento Carabinieri CITES è chiamato ad assolvere anche l’importante compito istituzionale dell’educazione ambientale. In tal senso, nel corso del 2024, militari della Sezione Operativa Centrale e dei competenti Nuclei CITES territoriali hanno effettuato attività divulgativa presso varie Scuole primarie, contribuito alla realizzazione di stand principali fiere e manifestazioni di settore e promosso collaborazioni con Associazioni e Musei naturalistici.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).