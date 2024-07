VENEZIA (ITALPRESS) – “Contare su un presidio di pubblica sicurezza specializzato nelle aree di pregio naturalistico del Veneto, significa garantire prevenzione e vigilanza contri quei reati che possono sfuggire al controllo, specialmente durante il periodo estivo in cui aumenta la frequentazione in questi luoghi. Grazie alla presenza della pattuglia di Carabinieri Forestali a cavallo, a partire da questa settimana, saranno ulteriormente rafforzati la presenza, l’impegno e la collaborazione già attiva nel territorio tra il Comando Regione CC Forestale Veneto, il Raggruppamento Biodiversità dei Carabinieri e il Nucleo dei Carabinieri Forestale di Portogruaro. Una collaborazione virtuosa rivolta alla difesa del patrimonio agro-forestale veneto, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio e al controllo sulla sicurezza della filiera agroalimentare”. Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, accoglie l’attività di collaborazione interforze nelle aree protette regionali che sarà attiva a partire da questa settimana e nel mese di agosto e che sarà ulteriormente intensificata grazie al programma operativo annuale attivato in Convenzione tra Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e la Regione del Veneto.

“Il centro sperimentale di Vallevecchia, così come altre aree naturalistiche regionali, è un’oasi di pregio anche in termini di biodiversità – prosegue il Governatore – e ha la necessità di un presidio rafforzato, che può essere garantito solamente grazie alla sinergia tra diversi reparti dell’Arma. Un ringraziamento anche a Veneto Agricoltura per aver offerto l’ospitalità, la custodia e l’accudimento dei cavalli della pattuglia Forestale, in un’area che per valori naturalistici rappresenta un unicum nel territorio lagunare”.

foto: ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).