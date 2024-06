MILANO (ITALPRESS) – Si è svolta stamattina alla Caserma Montebello di Milano la celebrazione per il 210 anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. “Diventa sempre più largo il dibattito sulla necessità di una giustizia più celere, sulla indispensabilità della certezza della pena e sulla sua efficacia correttiva”, è intervenuto il Generale Riccardo Galletta, Comandante interregionale Carabinieri Pastrengo. La celebrazione è stata un’occasione anche per tracciare il bilancio delle attività svolte. “Le statistiche vanno usate con prudenza, soprattutto quando riferite a fatti, crimini e accidenti, che coinvolgono emotivamente i cittadini. Ma la grammatica della sicurezza passa anche attraverso i numeri. Cifre nelle quali si iscrive, con tutta evidenza, l’impegno di 16.386 uomini e donne, tanti sono i Carabinieri del Comando Interregionale “Pastrengo”, pronti a intervenire, accogliere e soccorrere – ha proseguito – . Uomini e donne presenti, pronti ad andare incontro agli eventi, frapponendosi tra il pericolo e i cittadini, non senza rischio per la propria incolumità. Cosicchè 534 di loro sono rimasti feriti o contusi nel 2023 e 184 nel 1° quadrimestre del 2024, vittime di resistenza ed aggressioni. Nell’ultimo anno, ben 594.511 pattuglie hanno operato nelle quattro Regioni, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, che compongono questo Comando. Ad esse si aggiungono i servizi espressioni delle nostre specialità, posti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro come dei trattamenti sanitari, della salubrità dei cibi e dell’ambiente come del meraviglioso patrimonio culturale di queste terre”. Sono “96 le centrali operative che hanno gestito 231.371 chiamate di emergenza. Si tratta di altrettanti cittadini che hanno chiesto il nostro intervento non solo in materia di sicurezza, ma anche di soccorso pubblico. 13.349 persone sono state tratte in arresto, delle quali 4.597 su provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità Giudiziaria, e 101.714 sono state denunciate a piede libero. Attività di polizia giudiziaria dalle quali sono derivati anche sequestri e confische di beni per un valore complessivo di circa 16 milioni di euro, restituiti alle collettività”. “In questi anni lo Stato ha mostrato di volersi rinnovare molto più velocemente che nel secolo trascorso – ha concluso il Generale Galletta – . E’ in atto un processo di rigenerazione che avvicinerà sempre di più l’esercizio della funzione pubblica al cittadino, sfrondando il percorso da inutili formalismi, assicurando il massimo grado di trasparenza, informando l’azione amministrativa ai criteri di ragionevolezza e professionalità, imparzialità ed economicità, efficienza ed efficacia”. (ITALPRESS).

