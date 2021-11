È ricoverato in gravi condizioni il brigadiere Maurizio Sabatino, 53 anni, ferito ieri sera a colpi di coltello al torace. I fendenti lo hanno raggiunto a un polmone e a una gamba. Il militare in servizio presso la compagnia Oltre Dora ha tentato di impedire una rapina nella farmacia comunale di corso Vercelli. I medici dell’ospedale San Giovanni Bosco mantengono la prognosi riservata. Il brigadiere, che non era armato, si è qualificato e ha tentato di bloccare i malviventi. I due rapinatori si sono costituiti.

(ITALPRESS).