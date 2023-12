MONT-TREMBLANT (CANADA) (ITALPRESS) – Sesta a metà gara, con un’incredibile rimonta nella seconda manche in condizioni al limite, Federica Brignone vince anche il secondo gigante consecutivo disputato sulla pista canadese di Mont-Tremblant, valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino.

La valdostana precede sul podio Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin, rispettivamente seconda e terza, mentre Petra Vlhova, in testa dopo la prima manche, scivola in quinta posizione. Altre due azzurre nella Top Ten: ottava Marta Bassino e decima Sofia Goggia. A punti vanno anche Elisa Platino, 20^, e Roberta Melesi, 21^.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

