MILANO (ITALPRESS) – Ras Al Khaimah ha dato il benvenuto al 2025 con uno spettacolo di droni e fuochi d’artificio, stabilendo due nuovi titoli Guinness world records per la “Più grande rappresentazione aerea di un albero realizzata con droni” e la “Più grande immagine aerea di una conchiglia realizzata con droni”.

Lo spettacolo intitolato “Our Story in the Sky” ha regalato una celebrazione memorabile, rendendo omaggio al patrimonio naturale e culturale dell’Emirato. L’evento ha ridefinito il modo in cui il mondo accoglie il nuovo anno, stabilendo un nuovo standard per celebrazioni immersive e cariche di significato. Superando i tradizionali fuochi d’artificio, l’innovativa combinazione di arte tridimensionale con droni, laser ed effetti pirotecnici sincronizzati ha trasformato il cielo notturno in una straordinaria tela vivente. Immagini mozzafiato hanno rappresentato simboli iconici dei paesaggi naturali e della cultura di Ras Al Khaimah, regalando emozioni indimenticabili.

Commentando il risultato, Raki Phillips, CEO di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority (RAKTDA), ha sottolineato come “Le celebrazioni di Capodanno di quest’anno rappresentano un omaggio ideale agli straordinari successi raggiunti da Ras Al Khaimah nel settore turistico nel 2024. Conquistare due titoli Guinness world records grazie a uno show così spettacolare e ricco di significato è una testimonianza dello spirito innovativo e dell’orgoglio culturale che contraddistinguono il nostro Emirato.

Accogliendo il 2025, siamo entusiasti di continuare su questa scia di successi, creando esperienze ancora più memorabili per i nostri visitatori e la nostra comunità locale.”

Con un’estensione di oltre cinque chilometri lungo la costa di Ras Al Khaimah, lo spettacolo ha spinto i confini dell’innovazione e della creatività, articolandosi in tre atti spettacolari che hanno lasciato il pubblico senza fiato: Shifting Sands ha dato vita all’ecosistema in continuo cambiamento dell’Emirato, rappresentando il legame eterno tra la terra e la vita che la abita. Mysteries of the Sea ha celebrato il patrimonio marittimo di Ras Al Khaimah e la sua tradizione nella pesca delle perle, incantando il pubblico con eleganti rappresentazioni della vita sottomarina. Infine, Guiding Starlight ha reso omaggio alla storica arte della navigazione dell’Emirato, con immagini celesti e stelle cadenti a simboleggiare l’importanza del mare, culminando in un crescendo abbagliante di giochi pirotecnici che hanno illuminato il cielo notturno.

Oltre 100.000 residenti e visitatori si sono radunati lungo la costa di Ras Al Khaimah e al Ras Al Khaimah New Year 2025 Festival per vivere l’evento. Il festival, con ingresso gratuito, ha offerto spazi appositamente pensati per famiglie e single.

fonte foto: Ras Al Khaimah Tourism Development Authority Italy

(ITALPRESS).