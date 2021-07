TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Sono sbarcati all’aeroporto Haneda di Tokyo alle 12.30 orario locale (5.30 ora italiana) i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, con il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Cons) Gian Primo Giardi, e al seguito Silvia Berti direttore del cerimoniale di Stato e Susy Serra assistente del Segretario di Stato allo Sport. Le massime cariche istituzionali sono state accolte e accompagnate dall’ambasciatore di San Marino in Giappone Manlio Cadelo, con il consigliere di Ambasciata Riccardo Riccioni, per recarsi all’Imperial Hotel, sede dei Capi di Stato e di Governo, dove erano presenti il segretario generale del Cons, Eros Bologna, e il capo missione Federico Valentini. L’accoglienza della delegazione istituzionale sammarinese è stata particolarmente cordiale. Il programma della visita dei Capi di Stato e del Segretario allo Sport è caratterizzato da protocolli specifici di sicurezza per il contrasto al Covid, come peraltro l’intera macchina organizzativa giapponese.

Domani i Capitani Reggenti e il Segretario di Stato allo Sport saranno in visita al mattino dal ministro nipponico con delega ai Giochi Olimpici, Tamayo Marukawa, mentre nel pomeriggio la Reggenza parteciperà all’Imperial Hotel al ricevimento dell’Imperatore Naruhito riservato ai Capi di Stato, per poi intervenire, con il Segretario di Stato allo Sport sebbene con percorsi distinti per i protocolli anti-Covid, alla cerimonia inaugurale dei Giochi della 32a Olimpiade all’Olympic stadium di Tokyo alle ore 20 locali (13 ora italiana), in cui sfilerà la delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese guidata dal presidente Giardi. Sabato 24 luglio la Reggenza e il Segretario di Stato allo Sport seguiranno alcune competizioni olimpiche.

