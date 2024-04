TERNI (ITALPRESS) – “Terni fucina dello sport” è stato il tema del dibattito che ha inaugurato oggi la tappa ternana della mostra storica dedicata ai 40 anni del Corriere dell’Umbria, allestita nella Biblioteca comunale Bct della città umbra delle acciaierie. Una tavola rotonda che ha avuto l’obiettivo di celebrare il legame profondo tra la città di Terni e lo sport. Dalla prima storica promozione in Serie A di calcio per una squadra umbra, con la Ternana, al celeberrimo gioco corto di Corrado Vinciani, passando ai motori con le imprese di Libero Liberati, campione italiano, e Danilo Petrucci, protagonista dello storico successo Ducati nel 2019 al Gp del Mugello, fino alle imprese nella scherma con Alessio Foconi, fiorettista in forze all’Aeronautica Militare campione del mondo individuale a Wuxi, in Cina, nel 2018 ed europeo l’anno successivo a Baku. Lo stesso Foconi, impegnato in un raduno nazionale, è intervenuto nel convegno con un video-messaggio. La tavola rotonda è stata introdotta da Sergio Casagrande, direttore del Corriere dell’Umbria e dei quotidiani del Gruppo Corriere. Intervenuti Loris Capirossi, tre volte campione del mondo di motociclismo, lo schermidore Alessio Foconi con un video-saluto, Riccardo Zampagna, ex calciatore di serie A, e Francesco Pileri (Pileri Managment) intervistati da Luca Mercadini, vice-caporedattore responsabile sport del Corriere dell’Umbria e Luca Ginetto, caporedattore Rai Tgr Umbria. Erio Rosati in qualità di vice-presidente del Coni Umbria ha portato i saluti istituzionali all’inaugurazione della mostra del Corriere con l’assessore comunale allo Sport Marco Schenardi, che ha ricordato i trascorsi da calciatore, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, e Gianni Daniele, vice-presidente della Provincia di Terni e già team manager della nazionale in Coppa Davis.

– Foto Corriere dell’Umbria –

