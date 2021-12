Capelli rivitalizzati con i prodotti giusti

Avere cura dei capelli è il modo migliore per mantenerli forti, luminosi e in ordine ogni giorno.

Spesso capita che situazioni di stress, periodi di stanchezza, utilizzo di prodotti troppo aggressivi danneggino visibilmente la chioma facendola apparire trascurata e spenta.

È in quei momenti che un trattamento rivitalizzante ad azione specifica aiuta i capelli a ritrovare corpo e brillantezza, rispondendo al bisogno immediato di nutrimento che la fibra capillare manifesta e contribuendo a un miglioramento immediato della situazione.

I prodotti su cui orientarsi variano dallo shampoo al balsamo, dalla maschera ad azione specifica al trattamento in siero, tutti concepiti per rispondere alle esigenze al meglio alle esigenze di ciascuno per irrobustire i propri capelli facendoli tornare a risplendere.

Cura quotidiana: shampoo e balsamo

Ogni persona ha i suoi capelli con caratteristiche proprie e specifiche.

C’è chi ha capelli grassi e chi secchi, chi fragili e chi danneggiati, chi ricci e chi lisci: in ogni caso esiste il prodotto migliore sia per l’igiene sia per lo styling che ne disciplina la forma.

In ogni caso la cura quotidiana dei capelli è la base di ogni trattamento che si rispetti per mantenerli sani e forti o restituire ad essi splendore e vitalità quando stressati.

I prodotti da scegliere devono sempre essere delicati e rispettare il ph naturale della cute.

Lo shampoo andrebbe generalmente usato ogni tre o quattro giorni, tranne in caso di capelli grassi in cui si può arrivare a un uso a giorni alterni.

Ogni tipo di capello necessita di cure e prodotti specifici e trattamenti mirati a valorizzarne i punti di forza minimizzandone i difetti.

Shampoo e balsamo sono senza dubbio alla base di ogni trattamento quotidiano che mira a mantenere i capelli sani, curati e luminosi.

Quando si scelgono questi prodotti è sempre essenziale rispondere alle esigenze individuali in modo appropriato e non optare per formulazioni aggressive che spesso promettono risultati più efficaci ma tendono a danneggiare il cuoio capelluto spegnendo la lucentezza dei capelli e privandoli di forza e vitalità.

Maschere e prodotti ad azione specifica

Una volta definiti i prodotti base, si può passare a individuare maschere e soluzioni per capelli da destinare a un trattamento periodico di lunga durata.

Le maschere sono un vero portento per i capelli spenti. La loro azione è potente ed efficace e con un uso costante protratto nel tempo riescono davvero a rafforzare o rigenerare, purificare o illuminare la chioma aiutando a mantenere ogni giorno capelli perfetti per raggiungere risultati professionali anche a casa.

Come nel caso di shampoo e balsamo, anche per le maschere vanno scelti prodotti mirati concepiti per rispondere al meglio alle esigenze individuali specifiche.

Usate una volta a settimana, le maschere sono davvero toccasana per i capelli e assicurano il pieno di bellezza e di energia.

Soprattutto in caso di capelli rovinati che perdono visibilmente di elasticità apparendo sfibrati e ruvidi al tatto le maschere agiscono in modo sorprendente.

Fin dalle prime applicazioni, dopo una posa variabile dai 15 ai 30 minuti, favoriscono la ricezione degli agenti condizionanti presenti nel cosmetico assicurando un risultato formidabile.

Usando la maschera per capelli con costanza non si riesce più a farne a meno: i capelli ritrovano progressivamente elasticità e morbidezza apparendo sempre più forti e vitali.