NAPOLI (ITALPRESS) – Inaugurato alla stazione AV di Napoli Afragola il primo Infopoint di Cantieri Parlanti in Campania, uno spazio aperto al pubblico con pannelli informativi e video interattivi sui principali investimenti del Gruppo FS in Campania. Alla cerimonia di questa mattina presenti la Commissaria europea per i Trasporti Adina Ioana Valean e il Vice Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana Vincenzo Macello, che ha illustrato i principali progetti in corso d’opera per ammodernare e potenziare infrastrutture e tecnologie delle linee ferroviarie in Campania, con un focus sulla nuova Linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari.

L’iniziativa fa parte del progetto “Cantieri parlanti”, ideato e realizzato dal Gruppo FS con le società del Polo Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, insieme alle imprese coinvolte nei lavori, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario Straordinario di Governo. Cantieri Parlanti “dà voce” a oltre 30 Opere Strategiche in tutta Italia, che vedono impegnate ogni giorno migliaia di persone.

In Campania sono in corso interventi per un investimento complessivo di 21,7 miliardi di euro, in parte finanziati con fondi PNRR. Tra questi: l’Itinerario Napoli – Bari, la linea AV/AC Salerno – Reggio Calabria (tratta Battipaglia – Romagnano), il completamento della metropolitana di Salerno, l’elettrificazione della linea Salerno – Avellino – Benevento e la velocizzazione della linea Battipaglia – Potenza.

Proprio la nuova linea AV/AC Napoli – Bari rappresenta la prima e più avanzata opera che il Polo Infrastrutture del Gruppo FS sta realizzando per il potenziamento della rete ferroviaria nel Sud Italia. Un investimento complessivo di 5,8 miliardi di euro, finanziati anche con i fondi del PNRR. Il suo completamento, entro il 2027, velocizzerà il collegamento diretto tra Napoli e Bari in 2 ore, migliorando le connessioni della Puglia e delle province campane più interne con la linea AV/AC Milano – Roma – Napoli. Prima di questa data sono comunque previste progressive riduzioni dei tempi di viaggio, grazie all’apertura per fasi dei nuovi tratti di linea, a partire dal nuovo collegamento diretto del 2024 che consentirà anche di incrementare progressivamente il traffico delle merci su ferro.

L’Infopoint di Napoli Afragola si aggiunge a quelli già inaugurati a Palazzo Ducale a Genova, a Palazzo Zanca a Messina e nella stazione di Palermo Centrale, e verrà replicato in altri scali ferroviari, cantieri e sedi istituzionali.

