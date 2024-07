MILANO (ITALPRESS) – Un momento celebrativo per la Canottieri Lecco con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario con delega a Sport e Giovani Federica Picchi e il consigliere regionale Giacomo Zamperini, a Palazzo Pirelli a seguito della partecipazione in Cina alla Dragon Boat Open Races, singolare gara di canottaggio a bordo di imbarcazioni con testa e coda di drago. “Siamo orgogliosi dei canottieri del circolo bluceleste – afferma il presidente Fontana – l’unico equipaggio italiano a prendere parte alle gare di questa competizione in Cina. Hanno portato nelle acque del Dragone la testimonianza dello spirito Lombardo, combattivo e appassionato”. “Ho chiesto loro di poterci vedere a Lecco per avviare insieme un progetto di valorizzazione di questa preziosa disciplina sportiva anche su altre province lombarde – aggiunge Picchi -. Ho incontrato un’eccellenza da fare conoscere” “Questa celebrazione per la Canottieri Lecco da parte di Regione Lombardia, certifica il trionfo di una gloriosa storia secolare. Inoltre, – spiega il consigliere Zamperini – è stato conquistato con il sudore ed il sacrificio sia dagli atleti che dalla società. Per la prima volta, i nostri blucelesti sono partiti per la Cina ed hanno gareggiato in mezzo a equipaggi provenienti da tutto il mondo”. “Si sono fatti valere – prosegue Zamperini – cogliendo il giusto spirito della manifestazione e portando in trionfo il nome di Lecco e della Lombardia fino in Oriente, in una gara di grande fascino e spettacolo, conseguendo la vittoria nella gara sui 2000 mt, il secondo posto sui 500 mt e il quarto sui 200 mt”.

“Questa – conclude Zamperini – è stata anche l’occasione per promuovere il nostro territorio dal punto di vista turistico. Come sempre, siamo orgogliosi della Canottieri Lecco”.

Quindici fra canoisti e canottieri del circolo bluceleste, più altri atleti di altri circoli, hanno preso parte a tre gare su 200, 500 e 2.000 metri svoltesi tra l’11 e il 20 giugno 2024. Presenti a Palazzo Pirelli gli atleti Elisa Arcara, Aurelia Casaro, Sofia Ambrosini, Claudio Anderis, Alessandro Bonacina, Paolo Vassena, Osorio Ferrero, Sandu Stirbu, Davide Pirovano, William Dalboni, il presidente Marco Cariboni, il consigliere responsabile della sezione Canottaggio Canoa Lucia Micheli Rossi e il direttore sportivo Luisa Gilardi.

