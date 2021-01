Un regalo speciale per Papa Francesco. Sua Santità ha ricevuto dagli Atlanta Hawks, squadra Nba, una canotta personalizzata in occasione dell’anniversario della nascita di Martin Luther King. In un breve video su Twitter, gli Hawks mostrano il Santo Padre mentre apre il pacco arrivato dalla Georgia e trova la canotta col numero 1 e il nome “Francis” sulle spalle e davanti la scritta MLK, le iniziali del reverendo che nacque il 15 gennaio 1929 ad Atlanta. Papa Francesco ha poi benedetto la maglia degli Hawks “condividendo il nostro impegno verso un cambiamento positivo improntato all’eguaglianza sociale, all’emancipazione economica e all’amore”.