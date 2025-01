VENEZIA (ITALPRESS) – “Un nuovo prestigioso traguardo si aggiunge alla crescita del turismo montano veneto: l’assegnazione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG) 2028 al progetto Dolomiti Valtellina 2028. Un’opportunità straordinaria che darà ulteriore visibilità alle Dolomiti Venete e porterà investimenti mirati alla rigenerazione e allo sviluppo del comparto turistico. La scelta di assegnare l’evento alle nostre montagne è una conferma della qualità della nostra offerta turistica e della capacità di valorizzare il territorio attraverso grandi eventi internazionali. Si tratta di un’occasione unica per rafforzare la promozione e l’attrattività della destinazione, ma anche per incentivare nuovi investimenti nelle strutture ricettive e nei servizi turistici”. Con queste parole l’assessore al Turismo della Regione del Veneto, Federico Caner, saluta l’assegnazione della prossima edizione dei Giochi al progetto ‘Dolomiti Valtellina 2028’, costruita sull’eredità delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 e assegnata al Veneto, alla Lombardia e alla Provincia Autonoma di Trento.

“Costruito sull’eredità delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, il progetto prevede l’utilizzo degli impianti modernizzati per l’evento, con l’obiettivo di ospitare i migliori atleti Under 18 degli sport invernali. Questo risultato dimostra la lungimiranza e la capacità di fare sistema tra le diverse realtà montane dell’arco dolomitico – aggiunge Caner – e arriva in un momento di grande slancio per il nostro comparto turistico. Sono i numeri, infatti, a confermare il successo della montagna veneta: da gennaio a novembre 2024, le presenze turistiche sono aumentate del 1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un significativo +9,1% degli arrivi di visitatori stranieri. Un trend positivo che testimonia la crescente attrattività della destinazione, sia in inverno che in estate”.

“La stagione invernale sta rispondendo alle aspettative, con una domanda sempre più orientata verso esperienze autentiche e benessere in alta quota, oltre alle tradizionali discipline come sci, snowboard e freeride – sottolinea l’Assessore -. Parallelamente, l’estate vede una forte crescita di attività come trekking, bike tourism, escursioni e degustazioni ad alta quota, segno che il Veneto sta diventando una meta di riferimento per il turismo outdoor tutto l’anno. Questi temi e l’attenzione nei confronti dell’intero sistema turistico veneto saranno protagonisti anche alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma il prossimo weekend. Come ogni anno, la Regione del Veneto parteciperà con un proprio stand per promuovere le eccellenze del territorio e le nuove tendenze del turismo montano”.

“Nella capitale meneghina presenteremo il nostro impegno per un’offerta sempre più innovativa, capace di rispondere alle esigenze di un turista evoluto e attento alla qualità dell’esperienza: dai grandi eventi sportivi alle esperienze immersive, passando per la sostenibilità e il benessere. Il Veneto continua a crescere e a rafforzare il proprio ruolo di leader nel turismo italiano e internazionale” conclude Caner.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

