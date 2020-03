Niente Gran Premio d’Australia. Ufficiale la cancellazione di quello che sarebbe dovuto essere il primo appuntamento stagionale della F.1. “Formula 1 e Fia, col pieno supporto dell’Australian Grand Prix Corporation, hanno preso la decisione che tutte l’attività di Formula Uno per il Gran Premio d’Australia è cancellata”, si legge in un tweet della F1.

Dopo la positività al coronavirus di un membro della McLaren e la conseguente decisione della scuderia di ritirarsi dalla gara, Fia e Formula 1 hanno organizzato una riunione con gli altri nove team principal. “Al termine di questo confronto la maggior parte delle scuderie riteneva che non si dovesse gareggiare, per cui, col pieno sostegno dell’Australian Grand Prix Corporation, abbiamo perciò deciso di cancellare tutte le attività legate al Gran Premio d’Australia. Tutte le parti hanno preso in considerazione i grandi sforzi degli organizzatori ma siamo giunti alla conclusione che la sicurezza di tutti i membri della famiglia della Formula Uno e della comunità, così come la correttezza della competizione, hanno la priorità”.

(ITALPRESS).