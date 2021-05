ROMA (ITALPRESS) – Niente Gran Premio di Finlandia nel 2021. Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione della tappa prevista l’11 luglio sul nuovo KymiRing a causa della pandemia da Covid-19 che rende complicato lo sbarco del paddock nel Paese. Ci sarà comunque spazio in futuro per la Finlandia, visto che al contempo è stato firmato un nuovo accordo perchè la tappa scandinava figuri nel calendario del motomondiale fino al 2026.

Per far fronte alla cancellazione della gara finlandese, si farà una doppia tappa a Spielberg: il weekend del 6-8 agosto i piloti saranno impegnati sul Red Bull Ring per il Gran Premio di Stiria – alla sua seconda edizione dopo il debutto nella passata stagione -, tornando poi sulla stessa pista una settimana dopo per il già previsto Gran Premio d’Austria. Entrambe le gare, inoltre, dovrebbero disputarsi in presenza, seppur limitata, di pubblico.

(ITALPRESS).