Campus Bio-Medico e Intesa Sanpaolo uniscono le forze per la ricerca

ROMA (ITALPRESS) - Digitalizzazione, telemedicina, intelligenza artificiale, big data possono fornire un forte impulso al miglioramento dell'efficienza nei sistemi sanitari. Per favorire l'innovazione in questo settore, Università Campus Bio-Medico di Roma e Intesa Sanpaolo hanno avviato l'Osservatorio sulla salute globale sostenuto dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Università e della Ricerca. Il progetto è stato presentato di fronte a oltre 800 studenti durante una tappa di “Build Your Future”, il programma di incontri ideato dal Gruppo guidato dal CEO Carlo Messina e realizzato in collaborazione con scuole e università. spf/sat/gtr