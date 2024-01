“Campioni di Vita”, gli studenti incontrano gli azzurri paralimpici

ROMA (ITALPRESS) - Cinquecento studenti di diversi licei di Roma hanno riempito la platea del teatro Ghione per la prima delle cinque tappe di Campioni di Vita, iniziativa promossa da RG con il sostegno di Intesa Sanpaolo e rivolta ai giovani che vengono coinvolti in incontri con i campioni azzurri delle discipline paralimpiche. Andrea Lucchetta è stato un grande mattatore sul palco, dove le luci dei riflettori sono state puntate sui campioni paralimpici Oney Tapia, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo nel lancio del peso e del disco per non vedenti, e sulla velocista Oxana Corso, che nel 2012 è stata protagonista di due argenti alle Paralimpiadi di Londra nei 100 e nei 200 metri piani. Tra i fautori dell'iniziativa anche Adriano Panatta. spf/fsc/gsl