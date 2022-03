ROMA (ITALPRESS) – Campionati giovanili in campo nel weekend. Nel torneo UNDER 18 A-B, la Roma, nuova capolista, affronterà in casa la Sampdoria in piena crisi e al penultimo posto della classifica. La Spal, dietro di due punti, se la vedrà nel derby emiliano contro il Bologna. Il Genoa terzo, invece, sfiderà il Sassuolo mentre la Fiorentina, quarta ad un solo punto dai liguri, riceveranno il Verona.

UNDER 17 A-B

Nel girone A, turno di riposo per il Genoa primo in classifica con 41 punti. Proverà ad approfittarne la Sampdoria nel super match contro la Juve, indietro di soli due punti. Nel girone B, il Milan fresco capolista cerca conferme nel difficile campo del Brescia mentre l’Inter, indietro di 3 punti, affronterà il Como terzultimo. Nel girone C, la Roma capolista affronterà in casa il Lecce, quarto, mentre la Lazio andrà a Cosenza.

UNDER 16 A-B

Nel girone A, super derby tra Torino e Juventus, ossia seconda contro prima; nel girone B, l’Atalanta capolista affronterà il Verona in casa mentre il Milan, secondo a soli due punti, giocherà a Venezia: lagunari ancora fermi a 1 punto e senza vittorie in campionato. Nel girone C, il Bologna che le ha vinte tutte (12 vittorie su 12) se la vedrà contro il Perugia mentre, nel girone D, la Lazio capolista affronterà la trasferta di Cosenza mentre la Roma è chiamata alla sfida di Napoli, entrambe seconde con 27 punti.

