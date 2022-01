ROMA (ITALPRESS) – Il Genoa supera l’Empoli e mantiene la vetta del gruppo A, nel girone C pareggio nel derby tra Lazio e Frosinone con il Benevento che accorcia sui biancocelesti primi in classifica. Questi i verdetti principali dal weekend del campionato Under 17.

Nel girone A, il Genoa si è imposto 5-0 contro l’Empoli e mantiene la vetta della classifica ma con un solo punto di vantaggio sui cugini della Sampdoria, vittoriosi 4-1 contro l’Alessandria.

Nel girone B, l’Inter ha la meglio 4-1 sul Pordenone portandosi a 37 punti, cinque in più del Milan che non molla e vince 2-0 in trasferta contro il Venezia.

Infine, nel gruppo C la Lazio capolista viene fermata dal pari sul campo del Frosinone (1-1): ne approfitta il Benevento, vittorioso 2-1 sul Lecce e adesso a -2 dai biancocelesti. La Roma, terza con 30 punti e due gare da recuperare, vince 4-1 nell’anticipo con la Salernitana.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com