ROMA (ITALPRESS) – La seconda giornata del Campionato Under 17 di Serie A e B del 2022 propone, nel girone A, la sfida tra il Genoa capolista e l’Empoli. Bologna-Torino è stata rinviata, mentre la Sampdoria seconda in classifica riceverà l’Alessandria. Attesa anche per Fiorentina-Spezia.

Nel girone B, l’Inter prima della classe con 34 punti, riceverà il Pordenone mentre il Milan, secondo, andrà in trasferta a Venezia. Nel gruppo C, la Lazio capolista affronterà in trasferta il Frosinone nel derby laziale di giornata; Benevento, al secondo posto, riceverà il Lecce mentre la Roma, terza, giocherà in casa contro la Salernitana.

(ITALPRESS).

