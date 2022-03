ROMA (ITALPRESS) – Under 17 e Under 15 di Serie C in campo.

Nel girone A dell’Under 17, la capolista Pro Vercelli andrà a Piacenza a difendere il primato mentre, nel girone B, il Padova capolista andrà a Verona (penultimo). Nel girone C ci si prepara alla super sfida tra prima e seconda che è anche derby, Cesena-Modena. Nel girone D, il Pontedera primo in classifica giocherà a Monterosi Tuscia mentre nel girone E la Paganese giocherà sul campo del Foggia e l’Avellino, dietro a -1, affronterà la Turris. Infine, girone E con il Bari che se la vedrà nel derby contro Francavilla e il Palermo affronterà il Taranto.

Under 15 C

Nel girone A, le capoliste Renate e Pro Vercelli giocheranno in trasferta contro Pro Sesto e Piacenza. Nel girone B, l’Albinoleffe capolista giocherà contro Trento mentre nel girone C c’è il derby Cesena-Modena, sfida tra seconda contro prima ma le separa un solo punto. Nel girone D, il Pontedera capolista andrà a Monterosi Tuscia mentre nel gruppo E la Juve Stabia, prima con 28 punti, affronterà il Pescara secondo con 25. Infine, girone F con il Palermo capolista opposto al Taranto.

(ITALPRESS).

