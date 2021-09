ROMA (ITALPRESS) – Pochi giorni alla ripresa dei Campionati Nazionali Giovanili organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico. Dopo una stagione caratterizzata dall’emergenza sanitaria e conclusa con le Finali Nazionali dello scorso giugno disputate in Emilia Romagna, nei Comuni di Ravenna e Cesena, le formazioni giovanili delle società professionistiche di Serie A, B e C, si apprestano a tornare in campo.

Nel fine settimana dell’11 e del 12 settembre prenderà il via il Campionato Under 17 di Serie A e B, con la Roma Campione d’Italia impegnata in trasferta ad Ascoli. Match casalingo per i secondi classificati del Genoa, che ospiteranno il Parma, mentre nel Gruppo B, l’Atalanta attende la visita dell’Udinese, con Milan e Inter che affronteranno rispettivamente Como e Cittadella.

Dalla domenica successiva spazio al Campionato Under 18 di Serie A e B, che per la stagione sportiva 2021/2022 prevede la partecipazione di 10 formazioni, mentre nel weekend del 25 e 26 settembre sarà il turno dei Campionati Under 16 e Under 15 di Serie A e B e dei Campionati Under 17 e Under 15 di Serie C.

