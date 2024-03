NAPOLI (ITALPRESS) – Dal castello aragonese di Ischia ai vicoli del centro di Napoli, dagli scavi archeologici di Pompei alla Reggia di Caserta, dai colori di Procida ai panorami della costiera amalfitana e sorrentina: sono solo alcune delle più belle immagini di “Campania. Divina”, lo spot pubblicitario fortemente voluto dalla Regione per promuovere a livello nazionale e internazionale l’immagine turistica del territorio. Un’idea nata dopo la tragica alluvione di Casamicciola del 26 novembre 2022, per rilanciare la Campania cominciando proprio dall’isola di Ischia che era stata colpita dalla tragedia. “Siamo partiti dal colloquio che abbiamo avuto con i sei sindaci di Ischia: dopo l’alluvione rischiavamo di pregiudicare tutta una campagna turistica con ricadute negative su tutto l’insieme della Regione” spiega il governatore Vincenzo De Luca, a margine della presentazione dello spot nella sala giunta Francesco De Sanctis di Palazzo Santa Lucia a Napoli. “Abbiamo voluto fare un tentativo per liberarci dalle caricature – spiega il presidente della Regione -. Quando si parla di Napoli e della Campania non c’è niente da fare, diventa tutto caricaturale, non c’è nessuno in Italia che abbia l’onestà intellettuale di studiare, di capire, di informarsi, di analizzare i problemi che ci sono, ma anche il lavoro immane che si sta facendo in tante città, in tanti territori”.

“Questa immagine che trasmettiamo con questo spot credo dia all’Italia la percezione della ricchezza della Campania oltre che di un’offerta turistica quasi unica. Qui c’è di tutto: dalle isole, alla fascia costiera a un mare balneabile. Abbiamo aree archeologiche bellissime, aree interne incontaminate, un patrimonio religioso importante e poi un’enogastronomia unica al mondo. Era un’occasione per noi per promuovere il turismo a Napoli, in Campania e in tutto il nostro territorio. Credo che sia stata una bella iniziativa” dice De Luca commentando le immagini dello spot interpretato da uno dei volti più noti del panorama artistico italiano, Alessandro Gassman: “Questa è una terra che mi ha chiamato tante volte e che mi ha regalato tantissime soddisfazioni professionali – spiega l’attore e regista romano -. Penso – aggiunge – che sia uno spot intelligente: pure essendo stato fatto cittadino onorario di Napoli, vivo ancora di quello stupore di chi, non essendo napoletano, ha un approccio con la gente di questa Regione, che è un approccio di abbracci, di sorrisi, di generosità, di rumore, anche di mancanza totale di privacy che poi però è una cosa che dopo ti manca”. “Questa è una città che se impari a conoscerla, scopri che poi ti manca. Roma, la città dove sono nato, ad esempio ha perso questo. Ce l’aveva ma l’ha perso completamente, si è snaturata e credo che Napoli sia unica e in questo senso sia sicuramente la capitale culturale di questo Paese. Tutta la Regione – conclude Gassman – è sorprendente sotto molti punti di vista, quindi è veramente un grande onore per me dare la mia faccia e la mia voce per uno spot al quale tengo moltissimo”. “Lo spot che abbiamo realizzato resterà nel tempo, lo potremo presentare nelle stazioni, negli aeroporti, nelle grandi fiere, nelle iniziative del turismo delle radici che proporremo: finalmente un’immagine sana, bella, utile e funzionale a un disegno di chiarezza, di trasparenza, di entusiasmo che ci caratterizza come persone” commenta l’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci. “Uno spot – aggiunge Casucci – che nasce e finisce a Ischia per lanciare un messaggio di una Regione Campania che reagisce dinanzi alle difficoltà, a disastri, alluvioni e a immagini che sono state deturpate a livello nazionale. Si è parlato di un’Ischia impraticabile, ma noi, nel dicembre 2023, con il presidente De Luca, abbiamo assunto degli impegni, costruito un progetto di dialogo permanente con i sindaci dell’isola, ma soprattutto abbiamo costruito un progetto che ha significato il rilancio dell’immagine di Ischia nel mercato nazionale e internazionale”.

– Foto: xc9/Italpress –

(ITALPRESS).