NAPOLI (ITALPRESS) – “I fondi del Pnrr sono stati dati per recuperare il divario fra Nord e Sud. Questo dato è stato in pratica dimenticato in Italia, sembra che siano arrivato i 209 miliardi di risorse generiche e non risorse finalizzate a recuperare questo divario”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione a Napoli del rapporto Svimez e Utilitalia “Le utilities per il rilancio del Mezzogiorno”. “Detto questo – ha aggiunto il governatore – dobbiamo affrontare due problemi, uno riguarda l’equilibrio interno al Pnrr, probabilmente sarà necessario rimodularlo, e poi la sburocratizzazione dell’Italia”.

“Il divario Nord-Sud pesa soprattutto sull’Italia, è una delle motivazioni per cui siamo il Paese che è cresciuto meno negli ultimi 10 anni” ha agiunto il direttore generale di Svimez, Luca Bianchi. “E’ necessario – ha aggiunto Bianchi – un cambio di passo soprattutto sulle politiche tese a rafforzare la pubblica amministrazione meridionale in vista del Pnrr che è un’occasione da non perdere per ridurre questo divario”.

(ITALPRESS).

