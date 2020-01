CAMPAGNA ITALIANA ESALTA ANIMA BORN CONFIDENT T-ROC

Nel 2019 è stata la Volkswagen più venduta in Italia, scelta da quasi 40.000 Clienti; un risultato che l’ha portata nella “Top 10” assoluta dei modelli più popolari. Così, nel 2020 la T-Roc è ancora più Born Confident e lo mostra attraverso una campagna di comunicazione interamente ideata e prodotta in Italia, che reinterpreta con ironia lo spirito unico del primo crossover compatto Volkswagen. La campagna riporta l’offerta che propone la T-Roc 1.0 TSI 115 CV in allestimento Style a 189 Euro al mese con PVV (TAN 3,99%, TAEG 5,08%).

Il pubblico italiano potrà scoprire le novità 2020 della gamma T-Roc e guidarla, in particolare nella brillante motorizzazione 1.5 TSI ACT 150 CV, presso le Concessionarie Volkswagen anche in occasione del Porte Aperte del weekend di sabato 25 e domenica 26 gennaio.

Cuore della campagna di comunicazione, interamente concepita e realizzata in Italia, sono due spot televisivi che vedono due bambini incarnare lo spirito Born Confident, determinato e un po’ sfrontato, della T-Roc. In onda sulle principali reti televisive nazionali dal 10 gennaio, questi video mostrano due giovani protagonisti che, grazie alla loro innata sicurezza e intraprendenza, riescono a impressionare gli amici fingendo in modo astuto una parentela con due proprietari di una T-Roc. Alla comunicazione televisiva, la campagna affianca spot radiofonici altrettanto inusuali e ironici, in cui la T-Roc arriva a mettersi in competizione con prodotti di altre categorie merceologiche: nello specifico snack, compagnie telefoniche, bibite, detersivi e farmaci analgesici.

L’uso di codici comunicativi e messaggi pubblicitari propri di altro genere di prodotti mette in risalto, con un tono volutamente paradossale, la fiducia nei propri mezzi della T-Roc che, forte del design, della qualità e della tecnologia Volkswagen, non ha paura di sfidare “concorrenti” anche al di fuori del suo ambito.

(ITALPRESS).