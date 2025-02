PALERMO (ITALPRESS) – “Aiuta te stesso per aiutare gli altri”: è non a caso questa la denominazione della campagna di sensibilizzazione e informazione avviata dalla Seus 118 per i propri dipendenti. Tramite la distribuzione di opuscoli sarà promossa una cultura di responsabilità nei confronti della propria e altrui salute su alcool, fumo, droga e obesità.

«E’ importante che i nostri dipendenti oltre alle competenze specifiche possano sempre godere anche di una buona efficienza fisica e mentale» sottolinea Riccardo Castro, presidente della Seus, aggiungendo: «Questa nostra campagna, molto ben concepita dal Servizio di prevenzione e protezione, ha quindi il duplice obiettivo di prendersi cura della salute degli operatori della Seus e, conseguentemente, di aumentare le performance lavorative e quindi garantire la maggiore efficienza possibile nei soccorsi del 118 in Sicilia».

Durante la presentazione del progetto sono stati consegnati agli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) opuscoli in cui sono descritti i fattori di rischio per la salute. Saranno distribuiti a tutti gli oltre 3.000 dipendenti della Seus, mentre un piccolo manifesto riassuntivo dell’iniziativa verrà affisso in tutte le postazioni del 118 in Sicilia.

«Una campagna di sensibilizzazione che rientra nell’ambito del decreto legislativo n.81 del 2008», sottolinea Antonino Sciotto, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Seus.

