MILANO (ITALPRESS) – “100 anni in un viaggio”, la campagna di comunicazione nata per celebrare il centenario delle officine Bosch Car Service, si è aggiudicata il Touchpoint Award Engagement 2022 nella categoria B2B e si è posizionata terza tra tutte le oltre 130 campagne in gara. Il Touchpoint Award, organizzato da OltreLaMedia Group, è il riconoscimento dedicato ai migliori progetti negli ambiti Pr, Digital, Live Communication, Experience Design, Branded Entertainment, Promo, Employer Branding e Comunicazione Interna, Loyalty e Influencer Marketing. La campagna “100 anni in un viaggio” ha ottenuto il riconoscimento grazie alla capacità di ingaggio e all’utilizzo efficace dei diversi touchpoint dimostrati.

Le officine sono state protagoniste e spettatrici speciali della campagna di comunicazione di Bosch grazie ai contenuti divulgati sia online sia offline. “Celebrare il centenario in tempo di pandemia è stato particolarmente sfidante ma siamo riusciti a trovare una chiave di lettura innovativa e coinvolgente, capace al contempo di motivare e gratificare le officine, oltre che interessare e ingaggiare il largo pubblico” ha dichiarato Alberto Bernini, Vice President South Europe Bosch Automotive Aftermarket.

Il cuore della campagna presentata dalla divisione Automotive Aftermarket di Bosch Italia è stata la realizzazione di una web serie in cinque episodi dedicata all’evoluzione della rete di officine Bosch Car Service dagli anni ’20 a oggi, sempre al passo con le innovazioni tecnologiche che hanno segnato la storia della mobilità. A distanza di 100 anni dalla prima officina di riparazione inaugurata ad Amburgo nel 1921, Bosch Car Service ha ampliato la sua rete di officine indipendenti in tutto il mondo, contando oltre 15.000 aziende in 150 Paesi. Una storia di successo globale che, nel corso di un intero secolo, ha accompagnato l’automobilista con competenza e professionalità.

A raccontare le principali tappe di questi 100 anni, due protagonisti d’eccezione: la giornalista Federica Masolin e il pilota Davide Valsecchi che, attraverso un vero e proprio viaggio nel tempo, in compagnia del loro meccanico di fiducia, hanno passato in rassegna servizi e nuove tecnologie che hanno contraddistinto il mondo della mobilità e delle officine Bosch, ventennio dopo ventennio. La serie “100 anni in un viaggio” è disponibile su www.sport.sky.it e sul sito web dedicato www.unviaggiolungo100anni.it.

