ROMA (ITALPRESS) – “Tu fai la differenza”. E’ questo il nome della campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti sulle strade presentata oggi da Astral spa, in collaborazione con la Regione Lazio, alla presenza dell’Assessore alla Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani,dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità della Regione Lazio, Mauro Alessandri, e dell’Amministratore Unico di Astral spa,Antonio Mallamo. “Si tratta di una campagna fondamentale perchè purtroppo abbiamo visto che qualsiasi tipo di misura adottiamo l’inciviltà dei cittadini sulle strade supera ogni limite dell’immaginazione. E’ fondamentale quindi trasmettere continuamente campagne educative agli utenti richiamandoli ai loro doveri, perchè ci si ricorda soltanto dei diritti ma ci si dimentica spesso dei doveri”. Ha detto Antonio Mallamo, Amministratore Unico di Astral spa. “La campagna sarà pubblicizzata su tutti i canali radio e televisioni che già Astral Infomobilità utilizza, in più – ha aggiunto – verrà dato ampio risalto su tutto il territorio nazionale. Sarà una campagna a costo zero perchè totalmente autoprodotta”.

L’iniziativa di comunicazione ed educazione ambientale è stata realizzata da Astral Infomobilità e nasce dalla volontà di sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza stradale e sul rispetto del patrimonio naturale. L’obiettivo è quello di responsabilizzare gli utenti per contrastare il reiterato abbandono di rifiuti sulle strade: un comportamento illecito che impone l’impiego di ingenti risorse economiche pubbliche per la raccolta, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo le arterie viarie regionali. Con questa campagna si punta a far crescere la sensibilizzazione civica per dissuadere condotte negative che vanificano il lavoro fatto sulla pulizia stradale, rischiando in breve tempo di ricondurre lo stato dei luoghi ai livelli di pre-bonifica. Le 5 card, che compongono la campagna, mettono a confronto immagini di comportamenti scorretti con quelle che promuovono pratiche di vita positive, per far constatare visibilmente quanto l’azione del singolo possa davvero fare la differenza.

“Tu fai la differenza” sarà diffusa sia sui canali social di Astral Infomobilità (che raggiungono oltre 500 mila interazioni con utenti ogni mese) sia sui canali social e istituzionali della Regione Lazio. Sarà messa a disposizione anche delle 62 emittenti radiofoniche e delle 28 emittenti televisive, che quotidianamente diffondono i notiziari e il Tg di Astral Infomobilità. Sarà inoltre inserita in tutti i palinsesti e contenuti multimediali prodotti da Astral Infomobilità, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. “Si tratta di una iniziativa molto importante perchè va nella direzione di sensibilizzare e di spiegare alle persone quanto può essere nefasto un comportamento incivile. L’abbandono di rifiuti e di mezzi ingombranti ai lati delle strade ha due effetti particolari: il primo è l’inquinamento con la creazione in tempi rapidissimi di microdiscariche ai lati delle strade, la seconda è un tema anche di sicurezza stradale perchè molto spesso registriamo gravissimi incidenti a causa di questi abbandoni. La campagna voluta da Astral è importante perchè rafforza una sensibilità della Regione Lazio che in questi anni ha investito molto su campagne di sensibilizzazione. La cosa straordinaria è che sarà una campagna a costo zero utilizzando i canali social e i canali di comunicazione di Astral come l’infomobilità, puntiamo a raggiungere centinaia di migliaia di persone nei prossimi mesi”. Ha sottolineato Massimiliano Valeriani, Assessore alle Politiche Abitative, Urbanistica e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio.

Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità della Regione ha ringraziato Mallamo “per l’efficacia e l’efficienza con cui sta guidando questa realtà così importante per la nostra Regione. Io dico solo questo: i canali social di Astral Spa raggiungono più 500mila interazioni di utenti ogni mese, questo dà la misura dell’utilità del servizio che noi mettiamo in campo attraverso Astral”.

(ITALPRESS).

