ROMA (ITALPRESS) – Camila Cabello ha annunciato la tracklist del suo nuovo album “C, XOXO” in uscita il prossimo 28 giugno e già disponibile per il pre-order.

Il disco contiene collaborazioni con il rapper canadese Drake (in due tracce), Lil Nas X nel singolo già edito “HE KNOWS”, JT delle City Girls e Plaiboy Carti nella hit “I Luv It”.

Il nuovo album “C,XOXO” è stato scritto da Camila e realizzato insieme al produttore esecutivo El Guincho (Rosalìa, FKA Twigs, Frank Ocean) e co-prodotto da Jasper Harris (Doja Cat, Lil Nas X, Jack Harlow).

In una recente intervista concessa a Billboard, Camila ha così spiegato il nuovo progetto e la sua nuova immagine: “La voce che ho trovato con questo mio nuovo album ha questa vibe da grande baddie. Questa nuova prospettiva include anche prendermi dei rischi, fregarmene e fare quel che voglio. Credo che essere bionda mi abbia permesso di rimanere fedele a questo sentimento. Riguardo ai miei capelli, mi sono chiesta: ‘Come faccio a dire alla gente, visivamente, che questa è la mia nuova Era?’. A volte c’è bisogno della fisicità per far capire: ‘Oh, questa è una cosa nuova, un nuovo personaggiò”.

L’album è stato realizzato quasi interamente a Miami ed è una vera e propria ‘lettera d’amorè a questa città: “Ho osservato la città con un binocolo e un’attenzione estrema. Dal punto di vista sonoro, sembra un’opera d’arte di Miami”, ha raccontato Cabello.

Sulla collaborazione con Drake, ultimata alle Isole Turks e Caicos alle Bahamas, ha poi dichiarato: “Ho fatto sentire lui il disco quando ero abbastanza sicura del progetto e gli è piaciuto molto. Ha avuto l’idea di una canzone intitolata ‘Hot Uptown’, e il suono mi ha subito riportato in città, a Miami”.

– Foto: Ufficio stampa Universal Music Italia –

(ITALPRESS).