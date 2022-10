Camera, lavori in corso in vista dell’avvio della XIX Legislatura

Lavori in corso nell’Aula della Camera in vista della prima seduta della diciannovesima legislatura, prevista giovedì 13 ottobre alle 10. Montecitorio si prepara ad accogliere i deputati, che per la prima volta nella storia repubblicana saranno 400 e non 630. In questa legislatura infatti entra in vigore la riforma del taglio dei parlamentari. sat/gsl