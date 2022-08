Calenda “Faremo un partito della Nazione che farà cose giuste”

"Letta sapeva esattamente cosa sarebbe accaduto, gliel'ho ripetuto costantemente. Non faccio politica per andare appresso a qualcosa che sembra il giorno della marmotta, con una sinistra che ha dentro di tutto e una destra sgangherata. Siamo pronti a costruire un partito della Nazione per fare in Italia cose giuste che non sono né di destra né di sinistra". Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda, in un video postato sui social. abr/gtr/