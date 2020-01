CALENDA “BONACCINI HA GOVERNATO BENE”

“Azione non sosterrà tutti i candidati del Pd nelle varie elezioni regionali. Per esempio in Puglia non lo faremo e probabilmente anche nelle Marche non lo faremo”. Lo ha detto Carlo Calenda, a Bologna, in occasione della presentazione dei candidati e delle candidate di Azione nella lista civica che appoggia Stefano Bonaccini come candiato presidente per la Regione Emilia-Romagna.

“In questa regione – ha spiegato Calenda – sosteniamo il candidato del Pd convintamente per una semplice ragione, ovvero che Bonaccini è un ottimo amministratore e ha ben governato l’Emilia-Romagna. Lo dicono i dati e lo dice la mia esperienza di Ministro e di lavoro con lui”.

“E’ stata una delle Regioni che ha usato di più ‘Industria 4.0’. Ha fatto un cammino straordinario in termini di export e anche lì abbiamo lavorato assieme sulle grandi fiere strategiche”, ha aggiunto infine il leader di “Azione”.

(ITALPRESS).