VENEZIA (ITALPRESS) – La Protezione Civile del Veneto, preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso in data odierna da Arpav – Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio – U.O. Meteorologia e Climatologia, in particolare sulla base delle previsioni per i giorni 30/06 e 01/07, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico lungo la zona costiera del Veneto nella giornata di oggi fino a domani 1 luglio.

(ITALPRESS).

