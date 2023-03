Calderoli “Con Regioni Volontà di collaborare per massimi risultati”

“C’è una volontà di collaborare perché la strada del PNRR vada alla maggiore velocità e con i massimi risultati possibili”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, a margine degli incontri Cabina di Regia per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza e sul PNRR in rappresentanza della Conferenza delle Regioni. xl5/tvi/gsl