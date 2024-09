ROMA (ITALPRESS) – “Se oggi il tema dell’attuazione del federalismo fiscale e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni è tornato all’attenzione delle istituzioni, della politica, e dell’opinione pubblica il merito è del regionalismo differenziato e del suo percorso di attuazione”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, nel corso dell’audizione nella commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale.

“Vorrei confermare che l’orientamento del governo è quello di portare avanti, in parallelo e in maniera ordinata, il procedimento di attuazione del federalismo fiscale, i livelli essenziali e il regionalismo differenziato – ha aggiunto -. Quella del governo è una visione unitaria del titolo V della Costituzione, senza fare delle gerarchie di priorità”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

