ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Fifa Gianni Infantino ha inviato un messaggio in memoria di Alberto Michelotti, ex arbitro internazionale e dirigente benemerito dell’AIA, scomparso nei giorni scorsi. “Le parole sembrano inadeguate per esprimere la tristezza che proviamo per questa perdita” ha scritto il numero uno della Fifa nella missiva. “Con la scomparsa di Alberto Michelotti, la comunità del calcio ha perso un grande arbitro. Inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2020, è stato uno degli arbitri più famosi della storia del calcio in Italia. Le sue performance, le sue qualitè, la sua forza e determinazione, e la sua personalità verranno per sempre ricordate. A nome della FIFA – ha scritto ancora Infantino – e dei membri della comunità del calcio internazionale, vorrei esprimere le nostre condoglianze alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e, soprattutto, alla famiglia, agli amici e ai cari di Alberto Michelotti. Mi auguro che le nostre parole possano essere di conforto in questo momento triste e doloroso”.

(ITALPRESS).

