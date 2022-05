“CALCIO IS BACK”, la Lega A sbarca negli Stati Uniti

La Lega Serie A sbarca negli Stati Uniti in grande stile con l'evento inaugurale "CALCIO IS BACK", nella prestigiosa cornice del Metropolitan Museum of Art di New York. Presenti tutti i Club di A e gli Ambassadors Del Piero, Nesta, Pirlo e Vieri. col/gm/mrv/gtr