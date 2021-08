PARMA (ITALPRESS) – L’Inter, anche se distratta dalle tante voci di mercato delle ultime ore, ha ben giocato e ha battuto in amichevole il Parma per 2-0. Al Tardini il test odierno è stato deciso dalle reti siglate da Brozovic e Vecino nel corso della ripresa.

Nelle fila dei nerazzurri primi minuti in campo in questo pre-campionato per Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, il quale attraverso il suo agente ha giurato fedeltà all’Inter, nonostante le notizie in arrivo dall’Inghilterra (sponda Tottenham). Proprio perchè diretto in Premier, e precisamente al Chelsea, invece, ha saltato l’impegno di oggi Romelu Lukaku. Assente anche il neo acquisto Calhanoglu, che ha riportato un infortunio durante la rifinitura e che è stato “fermato” dai medici a scopo precauzionale. Dall’altro lato è rimasto inizialmente in panchina il neo arrivato Vazquez; mentre non hanno preso parte al match amichevole Buffon e il “partente” Cornelius, diretto al Trabzonspor.

Queste, quindi, le formazioni al fischio di inizio. Nei nerazzurri Skriniar, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic; con Darmian, Barella, Brozovic, Sensi e Perisic sulla linea mediana e con il duo Lautaro-Satriano in avanti. Nel Parma, invece, Sohm, Osorio, Balogh e Gagliolo si sono piazzati a difesa di Colombi; Camara, Juric e Brunetta nel centrocampo; con Man, Benedyczak e Iacoponi nel tridente offensivo.

La prima frazione si è chiusa con le reti inviolate, grazie soprattutto a un apio di buoni interventi di Colombi. Nella ripresa l’Inter ha preso in pugno le redini del gioco. Al 10′ Barella, di sinistro, ha colpito in pieno il palo. Quattro minuti dopo Brozovic ha sbloccato il risultato, su assist di Martinez. A ruota c’è stato il debutto con la maglia crociata del “Mudo” Vazquez, in campo nell’ultima mezzora.

Nell’Inter spazio invece a Dimarco, Vidal, Kolarov e Vecino. Proprio quest’ultimo ha siglato il 2-0 al 24′, su assist dell’altro neoentrato Dimarco. Infine, girandola di sostituzioni e spezzoni di gara, nel team nerazzurro, per Ranocchia, Pinamonti, Salcedo, Agoumè e Zanotti. Buon test per il team di Simone Inzaghi, attesa dall’esordio in campioanto il 21 agosto, alle 18,30 in casa, contro il Genoa.

(ITALPRESS).