ROMA (ITALPRESS) – Un rigore trasformato dalla stella Alex Morgan al minuto 78 regala agli Stati Uniti la vittoria nella finale della Concacaf Cup contro il Canada. A Monterrey, in Messico, la nazionale di Vlatko Andonovski si è dunque presa la rivincita della semifinale olimpica persa un anno fa contro le canadesi a Tokyo. Il successo assicura inoltre agli Stati Uniti la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, oltre alla partecipazione al Mondiale del prossimo anno, per il quale hanno staccato il biglietto anche lo stesso Canada, la Giamaica e la Costa Rica.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com