“Dobbiamo sempre cercare di rimanere in partita, anche contro avversari molto forti, come quello di domani. Saranno tutte gare difficilissime. Noi vogliamo scrivere la nostra storia a partire da domani sera. Il girone è molto competitivo: sarebbe stato comunque un debutto complesso, sia col Liverpool che contro un’altra formazione del gruppo”. Così l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di Champions League, contro il Liverpool, in trasferta ad Anfield.

“Dobbiamo essere intelligenti in campo. Loro giocano molto nella metà campo avversaria. Proveremo a saltare la loro pressione con qualche lancio lungo o con giocate di qualità”, ha aggiunto il tecnico dei rossoneri, apparso non preoccupato per lo “stop” all’ultimo minuto di Ibrahimovic. “Zlatan stava bene ma si è fermato per una piccola infiammazione. Oggi ha provato ma sentiva dolore. Domani è una partita importantissima ma ne abbiamo tante altre poi: per questo non vogliamo rischiare Ibra. Le defezioni fanno parte del gioco. Abbiamo validissime alternative: siamo coperti, anche se spiace per Zlatan”, ha chiarito Pioli.

Al posto dello svedese si profila un ballottaggio fra Rebic e il rientrante Giroud, tornato in gruppo da un paio di giorni dopo il Covid-19. “Due giorni non sono sufficienti per recuperare ma uno spezzone può farlo. Sceglierò uno tra lui e Rebic come titolare; mentre l’altro subentrerà a gara in corso”, ha puntualizzato l’allenatore del Milan.

Chiusura sugli obiettivi del team rossonero: “Abbiamo dimostrato in questo inizio di stagione che siamo cresciuti e maturati. Volevamo alzare il livello: adesso ci siamo e dobbiamo dimostrare di meritarlo”.

(ITALPRESS).