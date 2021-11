CATANZARO (ITALPRESS) – “Sono contento, ho sempre detto che la presenza della Lega è più importante dopo il voto, devo dire grazie ai calabresi per la fiducia. Il partito guarda avanti, la nostra squadra raddoppia, visto che ci saranno due persone: una nel ruolo di Presidente del Consiglio regionale, e l’altra come assessore alle politiche sociali, welfare e disabilità, tema a cui tengo particolarmente visto che stiamo lavorando sul fondo nazionale per l’autismo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in occasione di una conferenza stampa organizzata a Catanzaro per fare il punto sulla Calabria dopo la nomina della giunta da parte del governatore Roberto Occhiuto. Sulla mancata riconferma del presidente facente funzioni uscente, Spirlì, Salvini ha detto: “Non finirò mai di ringraziarlo, avrà un ruolo determinante a livello calabrese e nazionale e gli chiederò di continuare ad occuparsi della sua Calabria. Non siamo affezionati alle etichette”. Il nuovo presidente del Consiglio regionale, in attesa della riunione convocata per lunedì, sarà Filippo Mancuso: “Un uomo di esperienza, apprezzato da tutte le parti politiche, credo sia una nomina di garanzia per l’intero Consiglio, visto che in passato questa carica comportò qualche problema ai predecessori”.

(ITALPRESS).