CATANZARO (ITALPRESS) – “La notizia del decreto di concessione del finanziamento di 20 milioni di euro da parte del Ministero della Cultura rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo perseguito mediante la partecipazione al bando ministeriale Pnrr sulla linea A dei borghi nell’ambito del quale il Governo regionale ha candidato Gerace come destinatario dell’intervento, luogo che ha mantenuto nel tempo la riconoscibilità della sua struttura insediativa storica”. Con questa parole l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì, ha introdotto, in Cittadella a Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione del progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Gerace, porta del sole”, formulato in risposta all’invito del Ministero della Cultura alla candidatura di un borgo per regione, da finanziare nell’ambito delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di una serie di interventi volti al recupero ed alla valorizzazione di edifici, a migliorare l’accessibilità del borgo, all’erogazione di servizi turistici, culturali e di animazione, formativi e di incentivi alle imprese.

– Foto ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).

