ROMA (ITALPRESS) – La 91esima edizione CSIO di Roma è arrivata alla sua giornata conclusiva. Dal 22 al 26 maggio, a Piazza di Siena, all’interno di Villa Borghese, si è svolto uno degli eventi equestri più importanti del circuito internazionale. “E’ stata una delle edizioni che mi è piaciuta di più. Ci siamo divertiti tantissimo, la macchina è rodata e devo dire che dopo sette anni di lavoro con Sport e Salute iniziano ad arrivare i frutti. Perchè l’evento è sempre più radicato nel tessuto urbano e nel palcoscenico mondiale siamo molto apprezzati”, ha detto il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, che ha poi sottolineato: “Sportivamente parlando sono soddisfatto, abbiamo avuto tante vittorie in diverse categorie di contorno. Abbiamo avuto importanti piazzamenti nel Gran Premio e anche la Nazionale si è riscattata in Coppa delle Nazioni con un secondo giro fantastico, dando una grande prova di carattere e maturità. I numeri, soprattutto sui social, hanno avuto un’impennata notevole, a testimonianza dell’indice di gradimento. Poi con il pubblico romano assiepato su questi splendidi gradoni di questa villa bellissima che, assieme a Sport e Salute, cerchiamo di curare e mantenere, è stato tutto ancora più suggestivo”.

Alla giornata conclusiva della manifestazione ha preso parte anche il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. “Erano tantissimi anni che mancavo da Piazza di Siena, saranno circa otto anni, e l’ho trovata rivoluzionata. E’ stato uno degli eventi in cui meglio si coordinano strutture e natura e, la cosa che ci riempie di orgoglio, è che noi come Sport e Salute, in collaborazione con la Fise e con il Comune di Roma ci prendiamo cura di questo luogo. Questo compito che abbiamo preso – ha concluso – ci riempie di orgoglio e speriamo che la collaborazione fra gli enti coinvolti diventi strutturale e duratura nel tempo. Siamo orgogliosi di essere qui”.

