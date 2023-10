ROMA (ITALPRESS) – “Con la nomina dei componenti dei seggi elettorali, è partita la macchina organizzativa per le elezioni per il rinnovo del Consiglio delle autonomie locali del Lazio (Cal), che si svolgeranno giovedì 9 novembre prossimo. Si tratta di un appuntamento importante, perchè il Cal rappresenta il luogo istituzionale dove poter affrontare concretamente le tematiche relative agli enti locali e ai nostri territori. Ed esprime pareri sulle più importanti proposte legislative regionali.

Il consiglio regionale deve essere un punto di riferimento per i 378 comuni del Lazio, dove poter confrontarsi sulle istanze delle nostre comunità. Sul sito del consiglio regionale, inoltre, è presente un link allo ‘speciale elezioni del Cal’, con tutte le informazioni utili”. Così in una nota il Presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.

