LOKET (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Tony Cairoli a segno in Repubblica Ceca. A Loket, sede del quinto appuntamento stagionale del Mondiale di motocross, il 35enne pilota siciliano centra il suo terzo successo in questo 2021 andandosi a imporre in gara 2. In sella alla sua Ktm, Cairoli precede Jeremy Seewer (Yamaha) e Jorge Prado (Ktm). Il nove volte campione del mondo riscatta così una deludente gara 1, dove non era riuscito a far meglio del sesto posto: a imporsi era stato lo stesso Prado – che si aggiudica anche la classifica finale del Gp ceco proprio davanti a Cairoli – su Tim Gajser (Honda) e Romain Febvre (Kawasaki).

La classifica mondiale vede sempre Gajser al comando ma con un vantaggio sul pilota siciliano, secondo, che scende a 11 lunghezze (194 punti contro 183). Prossimo appuntamento fra una settimana in Belgio.

(ITALPRESS).