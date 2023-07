MILANO (ITALPRESS) – “Non ho mai pensato nemmeno per un secondo di scalare Mediaset”. Lo ha detto il presidente di Rcs e di Cairo Communications, Urbano Cairo rispondendo ai giornalisti nel corso della conferenza stampa della nuova stagione di La7. “Anche dal punto di vista umano non avrei nemmeno pensato una cosa del genere, soprattutto nel momento in cui Berlusconi è scomparso”, ha ribadito Cairo che ha imputato il “caso” a “quel geniaccio di D’Agostino” che ne ha parlato sul sito Dagospia. “Ho scalato Rcs perchè era scalabile, in quanto c’era una quota del 60% sul mercato, ma Mediaset non lo è”, ha continuato senza mancare di precisare, in risposta a Pier Silvio Berlusconi che nei giorni scorsi ha affermato che nel caso di una scalata sarebbe Mediaset a mangiarsi Rcs, come “dal punto di vista strettamente tecnico la cosa sarebbe impossibile, mentre il contrario in linea teorica sarebbe possibile”. Cairo ha poi ringraziato Pier Silvio Berlusconi “per le parole carine che ha avuto per me”, e aggiunto che “rivedersi sarebbe una cosa carina, anche semplicemente per parlare del passato”. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma