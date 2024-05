CAGLIARI (ITALPRESS) – Il protagonista dell’allenamento di vigilia di Cagliari-Fiorentina, all’Unipol Domus e a porte aperte, non poteva che essere Claudio Ranieri: circa seimila i tifosi in festa, nei settori Curva Nord e Curva Sud (quest’ultimo aperto solo stamattina), per osannare l’allenatore che ieri ha annunciato il suo addio ai rossoblù dopo la salvezza conquistata domenica a Reggio Emilia. Alle 16.58, quando la squadra entra in campo, prima va sotto la Sud a salutare i tifosi, poi si prende l’abbraccio della Nord. Il coro che risuona è ovviamente per Sir Claudio: “Risorgeremo, l’ha detto Claudio Ranieri”, si alza ad alta voce riprendendo una sua frase storica della prima esperienza (dal 1988 al 1991), mentre viene srotolato lo striscione del gruppo degli Sconvolts “Eterna riconoscenza per un grande uomo. Grazie mister”. Ranieri prima manda davanti la squadra, poi scavalca i cartelloni pubblicitari e va lui a salutare direttamente i tifosi, ricevendo come omaggio una maglietta (che indossa) con davanti la foto del suo saluto alla curva gremita a Reggio Emilia di domenica e dietro il testo dello striscione.

Quindi l’allenamento, di circa 45′ senza particolari scossoni: in partitella segnano Kingstone e Zappa, non partecipano Jankto e Makoumbou indisponibili per domani mentre Dossena non è nemmeno presente complice la squalifica. “Ranieri portaci in Europa”, gridano i tifosi alla fine, con cori anche per Gigi Riva, il Mito scomparso quattro mesi fa a cui il presidente Giulini ha dedicato la salvezza. Domani alle 20.45 Cagliari-Fiorentina sarà una grande festa, per celebrare l’obiettivo raggiunto e dare un tributo a Ranieri. Che in formazione può fare qualche cambio e giocare con Scuffet (o Radunovic); Zappa, Hatzidiakos, Wieteska, Augello; Nàndez, Prati, Deiola; Gaetano; Lapadula, Luvumbo.

– Foto col/Italpress –

