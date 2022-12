Caf torinesi creavano falsi permessi di soggiorno

Sette arresti tra i componenti di due Caf torinesi per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa ai danni dello Stato, falsità ideologica e sostituzione di persona. Eseguito anche il sequestro preventivo dei profitti illeciti per 150 mila euro. tvi/gsl