ROMA (ITALPRESS) – C’è l’ipotesi della banda del buco al vaglio degli investigatori dell’Arma dei carabinieri che indagano dopo l’intervento dei vigili del fuoco in via Innocenzo XI, nel quartiere Aurelio di Roma, per il recupero di un uomo rimasto sepolto per un crollo di parte della porzione stradale durante l’esecuzione di uno scavo sotterraneo. I pompieri hanno impiegato ben otto ore per mettere in salvo l’uomo che, da quanto si apprende, potrebbe non essere un operaio. Nelle vicinanze di via Innocenzo XI, infatti, sono state fermatre tre persone. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per ricostruire l’accaduto.

– foto Vigili del Fuoco –